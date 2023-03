Centenario dell'aeronautica militare, ad Istrana boom di presenze. Il comandante del 51° Stormo Emanuele Chiadroni: «Siamo nella storia» Il video reportage della giornata

di Lucia Russo

ISTRANA (TREVISO) - Folla di persone per le celebrazioni del centenario dell'aeronautica militare nella base d'Istrana. Quella di oggi, 28 marzo, è una giornata entrata già nella storia che i militari hanno voluto festeggiare con tutti gli appassionati e i cittadini aprendo le porte della "casa" del 51esimo Stormo per un'intera giornata. All'interno della base mostre statiche, velivoli in volo, simulatori e la storia centenaria dell'aeronautica mostrata in alcuni video all'interno degli hangar. Una vera e propria festa che si è aperta alle 8 con l'alza bandiera e la cerimonia ufficiale riservata alle autorità civili e militari e dalle 10, l'abbraccio della città alla base. All'interno dell'aeroporto anche delle bancherelle solidali per raccogliere soldi per l'Airc, attraverso la vendita di gadget dedicati al centenario e uova di Pasqua.

Le parole del comandante del 51° Stormo di Istrana

Queste le parole del comandante colonnello pilota Emanuele Chiadroni: «Siamo nella storia. Festeggiamo quello che cento anni fa fu l’inizio della nostra forza armata. La Regia aeronautica nacque il 28 marzo del 1923. Sono cento anni di storia, di evoluzione che ci portano oggi a volare su velivoli di quarta generazione ad Istrana e di quinta generazione all’interno della nostra forza armata e ci portano a progettare velivoli di sesta generazione che sono già una realtà». Presenti nella mostra statica e in volo anche gli Amx che a breve verranno sostituiti definitivamente dagli Eurofighter. «Il futuro vedrà un impiego sempre maggiore di tecnologia che richede anche la formazione dei nostri piloti», sottolinea il comandante.

Alla festa nella base di Istrana anche i vip