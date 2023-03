Centenario dell'aeronautica militare. La base di Istrana apre le porte ai cittadini: il programma completo

ISTRANA (TREVISO) - L'aeronautica compie cent'anni e la base di Istrana apre le porte per festeggiare con i cittadini all'insegna della solidarietà. Domani, 28 marzo, in occasione del centenario dell'aeronautica, nella base del 51° Stormo ci sarà un open day ad ingresso libero a partire dalle 10 fino alle 19 (ultimo ingresso alle ore 16) dove sarà possibile accedere all’aeroporto militare di Istrana per assistere ad attività di volo con aeromodelli e velivoli in dotazione al 51° Stormo, mostre statiche e anche qualche sorpresa.

Il centenario all'insegna della solidarietà

Il virtuosismo che ha caratterizzato il primo secolo di vita dell'aeronautica si svolgerà guardando anche a chi vive in una situazione delicata. Un centenario, infatti, che si terrà nel segno della solidarietà: nel corso dell’evento verrà realizzata una raccolta fondi i cui proventi saranno devoluti interamente all’IFOM - Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare di AIRC per l’acquisto di macchinari di ultima generazione per la ricerca sul cancro.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA