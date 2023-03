Centenario dell'aeronautica. Nella base di Istrana anche i vip Sabrina Salerno, Alice Basso ed Igor Cassina Videointervista

di Lucia Russo

ISTRANA (TREVISO) - Centenario dell'aeronautica militare, nella base militare di Istrana anche ospiti vip. A prendere parte alla cerimonia nella "casa" del 51esimo Stormo ci sono stati anche l'influencer Alice Basso, la show girl Sabrina Salerno e l'oro olimpico Igor Cassina.

L'influencer Alice Basso e i contenuti social sull'aeronautica

Alice Basso questa mattina, 28 marzo, è arrivata nella base militare di Istrana con i suoi due bambini. «Ho voluto far loro questo regalo ma in realtà, alla fine, è stato come se lo avessi fatto anche a me stessa - ha spiegato emozionata - Sono riuscita a mantenere il segreto fino a quando abbiamo varcato i cancelli. E' stata una grande emozione ed è stato un privilegio poter prendere parte a questo evento». E nelle storie Instagram di Alice oggi compare proprio la base del 51esimo Stormo: «E' importante far vedere questi contenuti sui social - spiega - Oltre alla moda, mi piace far vedere il nostro quotidiano e questo ne fa parte».

Sabrina Salerno e l'attaccamento alla base di Istrana

Sabrina Salerno è un volto noto nella base di Istrana e anche oggi non è mancata ai festeggiamenti per il centenario. «Conosco bene la base e il comandante e oggi non potevo proprio mancare - sottolinea - E' un giorno importante, dovevo esserci. Io vengo spesso qui perchè mio figlio è un grande appassionato».

Igor Cassina e quel "Cassina 2" sulla Freccia dopo l'oro del 2004

Igor Cassina guarda agli aerei con gli occhi pieni di emozione e ricordi. «A me l'aeronautica militare ha dato tanto - spiega - Nel 2004 dopo che ho vinto la medaglia d'oro alle Olimpiadi mi hanno dato la possibilità di salire sull'MB339 delle Frecce Tricolori, devo molto per il bellissimo gesto che mi hanno permesso di fare. Tra l'altro ce n'erano due, uno che registrava le evoluzioni del movimento Cassina fatto in volo, abbiamo fatto anche il Cassina 2. Oggi ho l'emozione di rivivere momenti che sono unici nel loro genere, viviamo di emozioni e quando siamo sottoposti a capire sempre più nel dettaglio quello che fanno per l'intera nazione ancora di più».