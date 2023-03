Centenario dell'aeronautica militare. Festa grande a Istrana, fuori dai cancelli già 2 mila appassionati

ISTRANA (TREVISO) - È festa nella base militare di Istrana per i cent'anni dell'aeronautica. Una cerimonia che si è aperta con l'alza bandiera e le parole del comandante Emanuele Chiadroni: «Tante cose abbiamo fatto in questi 100 anni e tante altre sfide ci attendono per i prossimi».

La cerimonia ufficiale riservata alle autorità civili e militari è iniziata intorno alle 8 di oggi, 28 marzo. Dalle 10 porte aperte per tutti i cittadini e gli appassionati. Ancora prima dell'apertura dei cancelli, già 2 mila persone erano in coda in attesa di poter entrare.

Per l'occasione sono stati organizzati diversi parcheggi all'esterno della base con dei bus navette così da consentire a chi lascia l'auto all'esterno di raggiungere l'aeroporto militare in comodità e sicurezza.

La storia

Il 51° Stormo dell’Aeronautica Militare viene costituito il 1° ottobre 1939 sull’aeroporto di Ciampino Sud. Dopo la Seconda guerra mondiale, il reparto si ricostituisce prima sull’aeroporto di Lecce poi sull’aeroporto di Treviso. Il 1° febbraio 1953 il 51° Stormo diviene 51^ Aerobrigata e inizia a operare da Istrana dal 1954. Nel settembre 1967 l’Aerobrigata diviene 51° Stormo. Nel giugno 1969, il 22° Gruppo del 51° Stormo è il primo reparto dell’A.M. equipaggiato con l’F-104S. Nel gennaio 1989, al 51° Stormo viene assegnato il 103° Gruppo, il primo operativo sull’AMX. Dopo il collocamento in posizione “quadro” del 22° Gruppo, il 25 febbraio 1999, nel 51° Stormo è inquadrato un secondo gruppo AMX, il 132° del disciolto 3° Stormo di Villafranca.