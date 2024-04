ISTRANA (TREVISO) - Sequestrati due laboratori tessili, lavoratori in nero e nel degrado in due laboratori tessili che non versavano i contributi al Fisco. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno sequestrato due laboratori tessili per sfruttamento lavorativo e gravi violazioni. L'operazione mira a tutelare il Made in Italy e la sicurezza dei lavoratori.