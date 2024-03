ISTRANA (TREVISO) - E' stato il jet aero tattico più utilizzato dall'Aeronautica Militare in missioni fuori dai confini nazionali. Dopo 35 anni di onorato servizio si congeda l'AMX, il cacciabombardiere più famoso e più amato dai nostri Top Gun. E venerdì prossimo, 5 aprile, alla sede militare di Istrana, sede del 51° Stormo Caccia, verrà celebrata la cerimonia del "phase out" del noto velivolo.

La storia

Entrato in linea nel 1989 e assegnato alla Forza Armata, al 103° Gruppo Volo di Istrana, il velivolo AMX è stato impiegato in diversi teatri operativi tra cui Balcani, Libia, Afghanistan e Iraq, operando anche in coalizioni ed esercitazioni internazionali passando dai climi gelidi della Norvegia e del Canada alla sabbia del Kuwait. In campo nazionale, è stato anche utilizzato in preziose missioni di ricognizione nell’ambito del supporto della Difesa in casi di emergenze e pubbliche calamità quali ad esempio eventi sismici, alluvioni e contributo ad attività di contrasto ad attività illecite.

La cerimonia

Alla cerimonia parteciperanno le autorità di vertice di Forza Armata e le autorità locali, ma anche piloti ed ex piloti e una rappresentanza del personale che, a vario titolo, ha avuto l’onore e l’opportunità di operare sull’AMX.