Labomar, oltre 100 milioni di ricavi nel 2023. L'ad Walter Bertin: «Bilancio da record, ora valutiamo altre acquisizioni»

ISTRANA (TREVISO) - Labomar, 103,6 milioni di euro di ricavi nel 2023.

E' la prima volta che l'azienda di Istrana, leader nella produzione di integratori alimentari, sfonda il tetto dei 100 milioni.

Il bilancio consolidato, approvato dal consiglio di amministrazione, presenta risultati in sensibile crescita sia in termini di fatturato, che si attesta a 103,6 milioni di euro (+12,8 punti rispetto all’esercizio 2022), sia in termini di marginalità, con un margine operativo lordo adjusted pari a 19,3 milioni (+16,6%), grazie al contributo di tutte le società del Gruppo.

«Per la prima volta nella nostra storia abbiamo superato la soglia dei cento milioni di ricavi, quasi raddoppiando il fatturato in soli quattro anni - commenta l’ad e fondatore Walter Bertin -. Un bilancio da record, considerate le complessità dell’attuale contesto economico e geopolitico, nonché le mutate dinamiche delle catene di fornitura e le profonde trasformazioni che riguardano anche il mondo del lavoro. Guardando al futuro, il 2024 segna per il nostro Gruppo un ‘nuovo inizio’. Grazie alla partnership con un socio di primario standing quale Charterhouse e al rafforzamento del management, torneremo a valutare possibili ulteriori acquisizioni nell’ambito di un articolato piano di crescita sia organica che per linee esterne».