VENEZIA - L'ex boss della mafia del Brenta, Felice Maniero, ha sporto denuncia ai Carabinieri di Brescia, contro la ex compagna Marta Bisello, ipotizzando il reato di riciclaggio di denaro proveniente da associazione di stampo mafioso. Da anni i rapporti tra "faccia d'angelo" e l'ex compagna sono tesi. Maniero ha anche scontato quattro anni di reclusione per maltrattamenti nei confronti della donna.

Secondo l'accusa di Maniero - ha spiegato il suo legale Rolando Iorio -, Bisello avrebbe acquistato, intendendosela, un'auto per 40mila euro, facendo figurare che questa fosse un regalo per l'ex capo. Il denaro - secondo quanto riferito a verbale da Maniero ai Carabinieri - proveniva da una riserva' di 200mila euro nascosto nel doppio fondo di un mobile, frutto di delitti di mafia e quindi corpo di reato. Maniero ha detto di ricordare che l'auto era una Bmw X1 sviluppata in una concessionaria di Brescia, città dove vivevano.