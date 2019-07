Il tormentone è veneto e si chiama Soniko: «Sono il profeta del suono Mix Pop»

di Paolo Braghetto

Una giovane voce veneta si è aggiudicata il Premio Lunezia Cioè- artista Teen dell'anno nell'ambito dell'ultima edizione del Premio omonimo ad Aulla in Toscana., ha vinto con la canzone Amare l'amore. Il cantante sarà venerdì dalle 20.30 sul palco di Cantando sotto le stelle in Piazza Milano a Jesolo.«È stata una delle emozioni più belle della mia vita»«È un brano autobiografico scritto da me e Luca Sala, vincitore a Sanremo come autore di Non è l'inferno di Emma. Affronto la tematica del mio amore non ricambiato per una ragazza sudamericana e ho cercato