BIBIONE - Torna a Bibione Miss Venice Beach che oggi, venerdì 29 luglio, alle 20.30 sarà in piazza Fontana. «Tra le novità della dodicesima edizione di Miss Venice è il ritorno a Bibione spiega la presentatrice Elisa Bagordo - l'appuntamento con la bellezza è promosso in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento, il consorzio Bibione Spiaggia, l'Associazione Albergatori e Bibione Thermae». Si tratta della quinta delle sei selezioni del concorso. Anche in questa tappa quindici concorrenti saranno impegnate in tre prove. «Tutte le ragazze saranno valutate per la disinvoltura nella presentazione continua Bagordo - La giuria valuterà anche il portamento, con le concorrenti che porteranno in passerella l'abilità nella posa fotografica e la capacità di interpretare i costumi Gelee e le borse Bghy e nel mettere in luce i propri talenti».

Miss Venice Beach, stasera appuntamento in piazza a Bibione

Sul palco anche le giovani che nella finale della passata edizione hanno vinto una fascia: Emma Rossato Miss Venice 2021, Carlotta Callegaro, Alessia Alberti, Giorgia Giaciglio, Alessia Leon, Diletta Tosetto, Aisha Trevisiol, Eleonora Padoan e Daiana Guin. Tutte insieme sono il copro di ballo di Miss Venice: apriranno lo spettacolo con un balletto e uno stacchetto realizzato dal coreografo Andrea Bagnoli per il brand Amix, e saranno impegnate negli stand di promozione accanto al palco. A completare lo show la sfida tra cantanti che presenteranno i loro inediti: Ludovico Tomei Albiani Carli in arte Hico di Torre del Lago (Lucca) con il brano Benedetti e Gian Marco Di Pasquale in arte Jimmy Two di Padova che presenta Sensual. La gara tra i fotografi per realizzare il calendario del prossimo anno vede a confronto Vincenzo Davide Maccanico di Concordia Sagittaria e Grazia Colcera di Dolo.

Sono oltre 130 le concorrenti iscritte al sito www.missvenicebeach.net. Le concorrenti, infatti, possono partecipare alle selezioni in presenza e prendere parte anche alla selezione web. La valutazione online terminerà alla fine di agosto e permette alla vincitrice di accedere direttamente alla finale.

Sarà il pubblico a decidere a chi sarà assegnato il titolo di Miss Gazzettino, alla concorrente che avrà ottenuto più voti e parteciperà alla finale grazie all'accordo con il nostro giornale, media-partner del concorso. Prima di ogni selezione Bagordo proporrà le ricette video Cooking with Elisa, un percorso gastronomico con quanto offre il territorio, tra cui i partner della manifestazione Coraya, i Pescaori di Caorle. Sul palco anche il macellaio Giovanni Cavasin che presenterà i prodotti di Sigillo italiano. Nel villaggio delle miss, quindi, assaggi gratuiti per tutti i presenti e gli stand di promozione dedicati ai partner Campello motors con i mezzi green elettrici tra auto e bici, Starline italia con i prodotti cosmesi di alta qualità, il cento Eywa sport&spa di Portogruaro, e per i più piccoli la possibilità di giocare con la ruota dei supereroi di Pan Piumino. Per iscriversi al concorso si contattare il profilo Instagram del concorso, oppure tel 346.0387200.