Vasco Rossi in concerto giugno: «A Bibione ci venivo da ragazzo, mio padre aveva una casa. Poi la disavventura in moto»

SAN MICHELE - «A Bibione ci venivo da ragazzo». Intervistato dall' associazione "Libera", in occasione della giornata contro le magie, il Vasco nazionale ha ricordato le due date di Bibione che apriranno la sequenza record dei concerti tra Milano e Bari. «Conosco Bibione perché ci andavo da ragazzo - ha ribadito il Kom - mio papà aveva un appartamento a Bibione».

Ed è proprio durante un viaggio fino alla riviera veneziana che Vasco ha deciso di vendere la sua moto.

Vasco a Bibione

«Ero andato a Bibione dove abbiamo degli amici - spiega il Komandante - li c'era mio papà che mi aspettava in appartamento. Ho un bel ricordo, fatto salvo il ritorno». Già, perché proprio sulla strada per rincasare Vasco si trovò con un forte acquazzone estivo mentre si trovava in sella alla motocicletta. «Quando stavo per rincasare - ha continuato il Kom durante l'intervista live su Facebook - improvvisamente iniziò a piovere: rimasi completamente bagnato dalla pioggia. Fu in quel contesto che decisi di vendere la moto».

Da allora acqua sotto i ponti, e non solo, né è passata e per i primi due giorni di giugno non sarà di certo l'eventuale pioggia a fermare il popolo di Vasco. A Bibione si sta già lavorando in vista del check sound del primo giugno riservato ai soci del fan club e della data zero in programma per il giorno seguente. I 30 mila biglietti sono andati tutti sold out. Dai primi giorni di marzo chi ha acquistato il.biglietto su Ticket master si è già visto recapitare il plico a casa. Differentemente non sono ancora arrivati i biglietti venduti sulla piattaforma di TicketOne i cui addetti alla vendita, interpellati, hanno ribadito di aver preso in carico gli ordini ma al momento non risultano caricati al corriere. Intanto a Bibione si aspetta l'arrivo del Vasco nazionale con le prenotazioni che fioccano per il concerto e la festività del 2 giugno.

«La notizia di una doppia data per il live di Vasco aumenta esponenzialmente l'entusiasmo nella nostra località - spiega il sindaco Flavio Maurutto - Bibione sta lavorando con impegno già da parecchie settimane per prepararsi ad accogliere al meglio il KOMandante con la sua imponente comitiva e, soprattutto, lo stuolo di fan che daranno vita ad uno dei weekend clou per la nostra estate 2024». Gli organizzatori sono impegnati anche sul fronte degli arrivi dei tanti che decideranno di; essere a Bibione tra l'1 e il 2 giugno. Per questo si ripeterà l'esperimento della scorsa estate quando Nella località veneziana erano arrivati quasi in 30.000 per Marco Mengoni. Vincente era stata la scelta di far parcheggiare le auto a Bevazzana. Da qui poi con le navette si potrà raggiungere lo stadio di Bibione e al ritorno, attraverso la corsia preferenziale, si tornerà a Bevazzana in tempi rapidissimi.