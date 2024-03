Pinguini Tattici Nucleari in concerto all’Arena della Marca. Il tour negli stadi 2025 farà tappa anche a Treviso. Biglietti in vendita da domani, tutte le info

TREVISO – I Pinguini Tattici Nucleari in concerto all’Arena della Marca. La band ha annunciato il ritorno agli stadi nel 2025, con il tour “Hello World” che farà tappa anche a Treviso, negli spazi dell’ippodromo Sant’Artemio di viale Felissent. La data da annotare è il 14 giugno del prossimo anno.

Non è la prima volta che calcano un palco trevigiano: nel 2022

La formazione musicale, sulla cresta dell’onda, guarda già al 2025. Mentre è iniziato il conto alla rovescia per il tour nei palazzetti, che inizierà il 3 aprile proprio dal Veneto, con il concerto a Jesolo per poi proseguire con altre 32 tappe da nord a sud. Il 2023 è stato l'anno d'oro della band, sempre al vertice di tutte le classifiche e con oltre un milione di biglietti venduti in un solo anno.

Le prevendite per il tour negli stadi saranno disponibili dalle 10 di domani, 27 marzo, su TicketOne. Il consiglio, come sempre, è di affidarsi ai sistemi ufficiali e riconosciuti per l’acquisto dei biglietti e non alle piattaforme secondarie al di fuori di quelle riconosciute.