JESOLO - Oltre quattrocentomila presenze a maggio, altre 720mila a settembre. Numeri che hanno un peso specifico, se si considera l'indotto turistico che, nel caso di Jesolo, guarda sempre di più, e sempre con maggiore soddisfazione, alle due estremità di quella che una volta si chiamava "la stagione". «Ed è quello a cui puntiamo - sottolinea il sindaco Christofer De Zotti - per vivere la città in ogni momento dell'anno». Lo ha detto presentando gli eventi della prossima primavera, con qualche anticipazione dell'estate, tenendo fede all'impegno di scegliere ogni volta una location differente per conferenze stampa e presentazioni: questa volta è toccato all'agriturismo Taglio del Re.

GRANDI EVENTI

«Grandi eventi - ha ricordato Alberto Maschio - che sempre di più cercheremo di avere al di fuori dell'estate, quando valorizzeremo l'esistente e le attività dei comitati e quando, oltretutto, la città non necessità di situazioni come queste per promuoversi o attirare turisti. Eventi che hanno lo scopo di far parlare della città, in Italia e all'estero, e di portare indotto. Non è corretto parlare di de-stagionalizzazione, perchè saranno "altre stagioni" diverse dall'estate». E l'esempio più calzante riguarda quanto accaduto lo scorso maggio: mese quasi tutto piovoso, ma con presenze di atleti e appassionati, tra Ironman 70.3, Half Marathon e gli internazionali di paratletica, che hanno compensato le disdette per il maltempo. A proposito di numeri, il primo cittadino ha ricordato che il 2023 si è chiuso con 5,5 milioni di presenze, con una città che è tornata a pieno regime. «A dispetto di qualche gufo che parlava addirittura di perdite del 20», ha detto con l'espressione di chi aveva ancora un sassolino da togliersi nei confronti degli improvvisati esperti dell'ultima ora.

NODO CONCESSIONI

A proposito di sassolini, questo in realtà è un macigno e riguarda le concessioni, visto che la stagione estiva è ormai alle porte. «Il modello che abbiamo scelto è quello più corretto - ha detto - e oggi la costa veneta è l'unica dove i concessionari possono aprire nella legalità». Eventi, dunque, in un mix tra sport, cultura, commercio e turismo. Il botto è già a marzo, tra mondiali paralimpici e Federcombat; poi, a inizio aprile, il Beach & Kite Festival (quello di Jesolo è il più grande raduno di aquiloni d'Italia), che apre la bella stagione, ricordando i 120mila turisti giunti in città lo scorso anno, ma anche la doppia data dei Pinguini Tattici Nucleari al Palazzo del Turismo. Confermatissimi, tra maggio e giugno, l'Ironman 70.3, l'Half Marathon, il Vip Padel (che sarà ancora di più aperto ad eventi fuori dagli impianti sportivi). E ancora, per i grandi eventi: il Michael the Show, la doppia data di Pucci, il Festival Aqua, le sculture di sabbia, l'Air Show di settembre. E tanta cultura nelle piazze, tra rassegne letterarie e teatrali. E ci sarà anche un evento dedicato allo sci, con una pista in plastica riciclata a pochi passi dalla spiaggia davanti a Piazza Mazzini. Attenzione anche per il centro storico tra Pasqualandia, Festa di Primavera (21 aprile), Buffalo beer (dal 27 aprile all'1 maggio).