ROVIGO - Appuntamenti ed eventi speciali nelle molte realtà del Sistema museale provinciale Polesine nelle festività del 25 aprile e del 1° maggio . Il Museo storico della Giostra e dello Spettacolo popolare di Bergantino, ad esempio, aprirà oggi, domenica e 1° maggio, dalle 15 alle 18.30 con due turni di visite guidate è consigliata la prenotazione (tel. 0425 805446, email informazioni@museodellagiostra). A Badia Polesine la Collezione "Eugenio Balzan" si potrà ammirare sabato e domenica dalle 10alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Stessi orari anche sabato 4 maggio. Domenica 5 si aggiungono le visite guidate "Domenica in Collezione", alle 11 e alle 16, con ingresso di 6 euro a persona.

Il Museo Archeologico nazionale di Fratta Polesine oggi sarà visitabile gratuitamente, dalle 8.30 alle 19.30. Poi resterà aperto fino al 5 maggio, anche mercoledì prossimo nella Festa dei lavoratori, con normale biglietto d'ingresso e stessi orari.



MATTEOTTI

All'Ecomuseo Mulino al Pizzon di Fratta Polesine si potranno invece riscoprire oggetti e usanze legati al passato: le aperture straordinarie del 25 aprile e 1° maggio (negli orari 10.30-12.30 e 15-18), con possibilità di visite guidate su prenotazione. Dal 27 aprile al 23 giugno, inoltre, il caratteristico mulino polesano ospiterà l'esposizione a ingresso gratuito "Matteotti al Pizzon - La sua gente, la sua idea, la sua terra in Polesine e in Italia 1885-1924", iniziativa è articolata in una mostra filatelico-numismatica, in un'esposizione d'arte a tema. È visitabile il mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19, il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Villa Badoer sarà aperta oggi con orari 9.30-13 e 14.30-18.3. Domani mattina gli orari cambiano solo il pomeriggio (chiusura della biglietteria alle 17.30 e delle visite alle 18), mentre sabato e domenica, mercoledì 1° maggio, venerdì 3 (con chiusura pomeridiana alle 18.00) e sabato 4 e domenica 5 tornano secondo le fasce 9.30-13 e 14.30-18.30, con chiusura della biglietteria alle 18 e visite guidate alle 11 e alle 16.00.

A Rovigo il Museo dei Grandi fiumi è aperto il 25, 26, 27 e 28 aprile dalle 10.00 alle 13.00 (chiusura biglietteria alle 12.00), il sabato e domenica anche dalle 15 alle 18 (chiusura biglietteria alle 17 e visite guidate alle 10 e alle 15). L’1 maggio, giovedì 2 e venerdì 3 l'apertura sarà mattutina (10.00-13.00 con chiusura della biglietteria alle 12.00), mentre sabato 4 e domenica 5 porte aperte anche il pomeriggio. Al Grandi fiumisono state previste per il 25 aprile e il 1° maggio due imperdibili visite guidate a tema. Nell'anniversario della Liberazione l'appuntamento è alle 10.00 con "Il Polesine pre romano: crogiolo di popoli", visita guidata storico-etnografica per conoscere i popoli che abitavano il Polesine prima della romanizzazione. In occasione della Festa dei lavoratori, sempre alle 10, si potranno scoprire invece la storia della lavorazione dei campi, partendo dalle tecniche rudimentali dell'età del Bronzo fino alla svolta della Centuriazione romana. In città è sempre aperta al Roverella la spledida mostra dei dipinti di Henri de Toulouse-Lautrec.



I MUSEI APERTI

A Villadose, sabato e il 4 maggio il Museo della Centuriazione romana sarà visitabile la mattina dalle 10 alle 12. Al Museo Archeologico nazionale di Adria l'ingresso è gratuito oggi, nell'orario 14.30-19.30, e poi con regolare biglietto dal 26 aprile al 1° maggio compreso, nelle fasce orarie 8.30-19.30 (domenica 28 aprile e mercoledì 1° maggio solo il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30). Il Museo regionale della Bonifica di Ca' Vendramin, a Taglio di Po, aprirà sia oggi sia il 1° maggio, negli orari 9.30-12.30 e 15-18. Nelle stesse giornate resterà aperta un'altra eccellenza nel Delta del Po, il Museo laboratorio l'Ocarina di Grillara ad Ariano nel Polesine: si raccomanda la prenotazione telefonando allo 0426-78291 o scrivendo a info@ocarinadelpo.it. Ad Ariano, inoltre, si potrà visitare il rinnovato Centro turistico culturale San Basilio, aperto il 25 aprile e il 1° maggio oltre che sabato e domenica, negli orari 10-12.30 e 15-18, con visite guidate su prenotazione (alle 10.30 e 16).