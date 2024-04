Pinguini Tattici Nucleari, successo per la tappa jesolana: in cinquemila a cantare "Scrivile Scemo"

JESOLO - «Mettetevi comodi, lo show è appena iniziato». Con queste parole Riccardo Zanotti, volto, voce e autore dei Pinguini Tattici Nucleari, mercoledì scorso al Palazzo del Turismo di Jesolo, ha dato inizio alla data zero del nuovo tour "Non perdiamoci mica di vista - Fake news indoor", della band bergamasca, tornata a girare l'Italia dopo il successo della scorsa estate.

Un evento che di fatto ha aperto la stagione dei grandi live lungo la costa veneziana, dove la protagonista dell'estate sarà la musica.

LA SCALETTA

Con la tappa jesolana replicata anche ieri sera, il live di Riccardo e compagni è stato un successo da 5000 presenze che ha assunto più dimensioni: energico, rivoluzionario e cantautorale. Sullo sfondo una serie di effetti speciali tra giochi di luce, fuochi d'artificio, immagini proiettate nei led dietro al palco e soprattutto una grande festa intergenerazionale, con adolescenti arrivati al concerto assieme ai genitori e adulti che cantavano a memoria le canzoni. Considerati come in fenomeno musicale del momento, i Pinguini Tattici Nucleari non hanno tradito le aspettative. In mezzo alle canzoni, tanta ironia e spunti di riflessione sull'attualità. Il via è avvenuto con "Scrivile Scemo", seguita da "Scooby Doo" e Verdura", quest'ultima introdotta dalla poesia "Ode al carciofo" di Pablo Neruda: «Il carciofo è un po' come noi ha spiegato il leader della band ha il cuore tenero ma si veste da guerriero». Ad occupare la scena è stata Benedetta, giovane fan presente in parterre alla quale, direttamente sul palco, è stato tatuato il nome della band sul polso. In scaletta poi è stata la volta di "Hold on" e "La storia infinta". Ad anticipare "Bergamo", «dedicata a chi non ha una casa», è stata la poesia "Pensa agli altri" del poeta palestinese Mahmoud Darwish letta a cuore aperto dal tastierista Elio Biffi, per una riflessione e un segno di vicinanza al popolo palestinese. Oltretutto con un ulteriore invito rivolto al pubblico: far suonare tutti contemporaneamente le proprie chiavi di casa, anche questo un modo per fare musica e mostrare vicinanza a chi non ha più la propria casa. A essere riproposta, dopo un anno di assenza, anche "Fuori dall'hype", definito il manifesto del gruppo e preceduta da "Hikikomori". "Scatole", "Giulia" e "La cena di classe", sono state cantate dalla band seduta attorno a un tavolo, proprio come si fa quando si raccontano le storie. Poi è stata la volta delle altre hit, ovvero "Ricordi" cantata in mezzo al pubblico, "Giovani Wannabe", "Rubami la notte" e "Dentista Croazia", titolo che ha evocato il vecchio furgone del gruppo. Il gran finale con "Zen", Pastello Bianco" e l'immancabile "Ringo Starr". Entusiasta il pubblico; il sindaco Christofer De Zotti, presente in gradinata, ha parlato di «grande musica e una grande serata per Jesolo, ormai sempre più una città viva tutto l'anno».

GLI ALTRI APPUNTAMENTI

Nella realtà la grande musica sarà il filo conduttore dell'estate su tutte le spiagge veneziane. Lo stadio comunale di Bibione, sabato 1 e domenica 2 giugno, ospiterà le prove generali del nuovo tour di Vasco Rossi, il Vasco Live 2024. La prima data sarà per il soundcheck, l'evento che il Blasco Fan Club regala a tutti i suoi iscritti, la seconda sarà la data zero del tour che poi partirà da Milano con 4 concerti allo stadio San Siro, il 7, 8, 11 e 12 giugno. A Bibione i 30 mila biglietti sono andati tutti sold out. Alle stelle l'attesa, tanto che nella spiaggia di San Michele si aspetta l'arrivo del Vasco nazionale con le prenotazioni che fioccano e un fine settimana che sarà all'insegna del tutto esaurito. Sottomarina, martedì 30 luglio, nel Lungomare Adriatico, ospiterà invece il live di Mahmood. Il cantante in vetta alle classifiche con il brano "Tuta Gold", si esibirà all'interno dell'evento Sottomarina Sound Beach ideato da DuePunti Eventi, uno degli eventi musicali più "caldi" della stagione. Il giorno successivo, per lo stesso evento, l'ospite sarà Alfa, considerato come la rivelazione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo dove ha partecipato con il brano "Vai", testo presente nel nuovo disco "Non so chi ha creato il modo ma so che era innamorato". Venerdì 2 agosto, sempre a Sottomarina, a salire sul palco sarà Emma, anche lei tra le protagoniste dell'ultimo Festival di Sanremo (dove ha portato in gara "Apnea") che si esibirà con il meglio delle sue hit.