Vasco, la grande occasione di Bibione: la data zero del tour allo Stadio Comunale

SAN MICHELE - La conferma arriva direttamente dall'entourage di Vasco che ha ufficializzato la data zero a Bibione. La "prova generale" aperta al pubblico, del Vasco Live si terrà il 2 giugno allo Stadio Comunale di via Timavo a Bibione.

Un appuntamento con i grandi della musica che apre l' estate di Bibione e che è anche una consuetudine per i fan del Komandante che attendono l'anteprima del concerto, alla vigilia della partenza vera e propria della grande carovana Vasco Live.

IL COMUNE

«Ufficializziamo con entusiasmo questo importante appuntamento con la grande musica a Bibione: a giugno la nostra località sarà il centro dell'attenzione degli appassionati di musica rock italiana spiega il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Flavio Maurutto ospitando Vasco Rossi. Una vera e propria icona in grado di riunire attorno a sé un pubblico smisurato e fedelissimo, con pezzi entrati nella storia. Siamo orgogliosi di poter accogliere quello che si prospetta essere un evento indimenticabile per l'estate bibionese».

Il Tour 2024 di Vasco Rossi partirà da Milano allo Stadio San Siro con 7 date tutte sold-out, 07, 08, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno, per proseguire con il poker a Bari, 25, 26, 29 e 30 giugno allo stadio San Nicola (tre date su quattro sono già sold-out). E ora è già corsa per i biglietti per la data zero di Bibione del 2 giugno che saranno disponibili per il Blasco Fan Club da mezzogiorno di oggi, 30 gennaio. Gli utenti iscritti invece a My Live Nation avranno accesso ai biglietti da mezzogiorno di domani su www.livenation.it. Infine l'apertura per la vendita generale che garantiranno all' ingresso dell' evento dell' anno che partirà da mezzogiorno del 1 febbraio su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone. Nel frattempo la macchina organizzativa è già avviata. In fermento i fan ma anche gli organizzatori e con essi gli amministratori e gli operatori turistici. In occasione degli appuntamenti live sia Bibione che la vicina Lignano registrano spesso il sold out non solo nei rispettivi stadi ma anche nelle strutture ricettive. Da qui è nata la collaborazione tra le due località dell' alto Adriatico che assieme fanno registrare circa 10 milioni di presenze turistiche, soprattutto d'estate che a quanto pare partirà con il botto.

Quella del 2024 sarà un' altra stagione di concerti ed eventi che richiameranno ospiti da tutta Italia. Se Bibione parte con Vasco, lo stadio Teghil di Lignano ospiterà Sfera Ebbasta il 15 giugno, Calcutta il 22 e Paolo Nutini il 24. Musica live per ogni gusto per iniziare l'estate nel migliore dei modi. Non sono escluse altri artisti che possano regalare nuove emozioni. A Bibione potrebbe tornare "Party a 90", il festival musicale rigorosamente dal vivo che lo scorso anno ha completamente riempito la nuova Terminal Arena di via Maya. Insomma la musica dal vivo fa da regina in riva al mare tanto che per aprire l'estate si punta al re indiscusso del rock italiano con il Vasco nazionale che si sta preparando a registrare il nuovo record di ospiti nei suoi concerti. A Bibione sono attesi in 30 mila. Per questo l'amministrazione comunale ha previsto il potenziamento dei parcheggi a Bevazzana, alle porte della località, e il trasferimento dei fan del Blasco con le navette. Un esperimento che lo scorso anno ha permesso a circa 5 mila persone di assistere al concerto di Marco Mengoni e di ritornare a casa a tempo di record con i bus che passavano sulle corsie preferenziali.