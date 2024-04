Bibione coperta da un manto bianco, la foto che divide il web. Neve, grandine o altro?

BIBIONE - Un'improvvisa nevicata fuori stagione o lanuggine bianca dei pioppi? La foto - che in queste ore sta facendo il giro del web - arriva da Bibione, dove - almeno per quanto ne sappiamo - sta splendendo il sole e la temperatura supera i venti gradi.

Il post che fa discutere

Insomma, una situazione da piena primavera, finalmente, dopo la pioggia incessante dei giorni scorsi. Ma in quella foto qualcosa non torna. Da qualsiasi angolazione la si guardi, lascia discutere. Anche lo zoom non aiuta.

Ogni ipotesi sul tavolo per quell'angolo centrale di Bibione ricoperto da un manto bianco. Il punto esatto dovrebbe essere viale Aurora. Neve, grandine? Qualcuno ha rovesciato il ghiaccio tritato avanzato dalla notte scorsa? O perché no, un simpatico scherzo di qualche intelligenza artificiale? Più di una foto sta girando sui social e le domande tra gli utenti si moltiplicano tra lo stupore e la curiosità. «Non era da andare qui oggi» commenta qualcuno, a cui segue anche la risposta «per fortuna che non sei andata». In effetti, se davvero quella fosse stata grandine, non sarebbe stato piacevole per nessuno trovarsi lì.

Svelato il mistero

Ma qualcosa non torna. Sì perché in una delle foto pubblicate c'è pura una donna, che divertita dall'insolito fondale, indossa una maglia maniche corte e un pantalone sopra il ginocchio. Abbigliamento alquanto strano per qualcuno che si trova a dover fare lo slalom tra il ghiaccio. Ma allora che cos'è? Dal web i più esperti hanno la spiegazione pronta. Nulla di anomalo o fuori stagione, solo «pappi dei pioppi», fenomeno assolutamente non nuovo, che anzi, da più di 20 anni in primavera ricoprono i manti di queste strade. Non è la prima volta che foto simili circolano sul web, ogni volta portandosi dietro il siparietto del "che cosa sarà mai". Ma che cosa sono questi pappi? Così sono chiamati i fiori del pioppo, dalla consistenza cotonosa e dal colore bianco, che, se visti da distante e nel loro assieme possono sembrare una distesa di neve o un cumulo di grandine. Sotto al post non è mancata neanche l'ironia. Da "Santa Claus is coming to..." a chi azzarda un "neve dal platano".