Vasco Rossi, la data zero del tour 2024 è a Bibione. Concerto allo stadio comunale

Parte da Bibione il tour di Vasco. Con una mail inviata ai propri soci, il fan club ha ufficializzato giorno e sede del concerto che farà da prologo ai sette di Milano e ai quattro di Bari: il 2 giugno allo stadio Comunale di Bibione.

La prelazione riservata ai soci del fan club inizierà in anteprima alle ore 12 di martedì 30 gennaio e si concluderà alle 11 di giovedì 1° febbraio sul sito vascolive.vivaticket.it.

I biglietti della categoria Prato Gold saranno assegnati tutti in esclusiva alla prevendita del fan club. Già lo scorso anno si era a lungo vociferato di Bibione come sede della data zero, ma poi la scelta era ricaduta su Rimini.

Curiosamente, non molti giorni fa il sindaco di Rimini si era detto disposto ad ospitare nuovamente il tour di Vasco, ma quest’anno ha vinto Bibione. Nella mail del fan club non viene fatto alcun riferimento al soundcheck, il cui eventuale annuncio arriverà quindi in un secondo tempo.