Tassi di interesse, Bce verso il taglio di 100 punti entro il 2024: quanto si risparmierà sulle rate dei mutui

Un taglio di 100 punti base. In due o tre tranche. Questa l'ultima ipotesi, secondo la Banca d'Italia, sulla riduzione del costo del denaro da parte della Bce. Il primo capitolo si attende a giugno, con un calo di 25 o addirittura 50 punti base. La presidente della Banca centrale europea, d'altronde, lo ha fatto capire: l'inflazione è molto più bassa che in passato e, a meno di nuovi shock esogeni significativi, ci sono tutte le condizioni per riportare la politica monetaria se non ai tempi di Mario Draghi, quantomeno a periodi meno restrittivi. L'effetto sui mutui potrebbe essere importante. Vediamo nel dettaglio di quanto si potrebbe risparmiare ogni mese sulla rata per i prestiti a tasso variabile e quali offerte a tasso fisso potrebbero arrivare entro fine anno.

