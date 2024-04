VICENZA - Come da richiesta della prefettura, oggi 17 aprile 2024 il sindaco ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole del Comune di Vicenza di ogni ordine e grado, pubbliche e private, compresi gli asili nido, le scuole dell'infanzia, gli istituti universitari e il Conservatorio nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio. In occasione dell'Adunata Nazionale Alpini, infatti, che si svolgerà a Vicenza dal 10 al 12 maggio, la prefettura ha evidenziato che è opportuno riservare il servizio di trasporto pubblico locale alla gestione delle 400 mila presenze previste e che in quei giorni la circolazione delle auto private subirà significative limitazioni.