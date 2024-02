Vasco Rossi a Bibione, a ruba i biglietti del concerto. Dopo appena un'ora fino a 650 euro su ebay

SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO - Data zero del Vasco Live, i biglietti vanno a ruba. È iniziata ieri la vendita per il grande concerto di apertura del tour di Vasco Rossi che si terrà il 2 giugno allo stadio comunale di Bibione. A mezzogiorno sulla piattaforma di livenation.it si è aperta la prevendita per i biglietti del prato, della tribuna e l'intero con l'ingresso speciale. In poco più di un'ora la prevendita, attraverso vivaticket.it, si è esaurita con la possibilità per ciascun utente di acquistare un massimo di 4 biglietti.