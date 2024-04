Illasi. Rubavano le bottiglie di vino dall'azienda in cui lavoravano e poi le rivendevano con uno stratagemma

ILLASI (VERONA) - L'indagine ha preso il via da una segnalazione arrivata sul finire del 2023 alla Stazione Carabinieri di Illasi da parte del titolare di una azienda vitivinicola della Val d’Illasi, insospettitosi dalla presenza di numerosi annunci pubblicati su “e-bay” per la vendita dei vini da loro prodotti o imbottigliati, nonostante quei prodotti fossero destinati esclusivamente al mercato estero.

Le bottiglie in vendita su ebay

I Carabinieri, dopo aver identificato chi si nascondesse dietro i due account dediti alla vendita delle bottiglie di vino, hanno avviato un'indagine, passando al setaccio tutte le fasi della filiera, accertando così il canale e le modalità di approvvigionamento. E così hanno scoperto che con la complicità di due magazzinieri, poi licenziati e di alcuni trasportatori locali, una piccola parte di bottiglie di vino, destinate ad essere spedite all’acquirente, veniva trafugata dagli indagati durante le fasi di movimentazione e temporaneo stoccaggio presso gli hub delle diverse ditte di logistica del veronese e, invece di essere spedita al destinatario, veniva dirottata., in un secondo momento, presso le loro abitazioni. Ciò avveniva attraverso la sottrazione di piccole quantità di bottiglie, così da non destare sospetto, che poi venivano messe in vendita attraverso la citata piattaforma di e-commerce o anche al dettaglio. Le indagini hanno evidenziato che l’illecita attività, posta in essere in modo sistematico nel corso del 2023, ha permesso agli indagati di asportare migliaia di bottiglie, procurando un ingente danno all’azienda vitivinicola e, di contro, un rilevante profitto, per migliaia di euro, agli indagati.

La perquisizione

Pertanto, sulla scorta dell’articolata attività investigativa compiuta, alle prime ore di martedì 9 aprile, i Carabinieri del Comando Compagnia di San Bonifacio, coadiuvati dal personale delle Compagnie di Verona, Legnago, Caprino Veronese, Villafranca di Verona e Peschiera del Garda, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale emesso dalla Procura della Repubblica di Verona a carico degli 8 indagati, tutti di origine rumena e residenti nella provincia di Verona, rinvenendo e sequestrando centinaia di bottiglie asportate lo scorso anno all’azienda vitivinicola ed ancora accantonate nelle loro abitazioni, pronte per essere illegalmente commercializzate.

Peraltro, nell’abitazione di due degli indagati, specializzati nella ricettazione della merce sottratta, sono stati sequestrati ulteriori prodotti di ogni tipologia, tutti dalla dubbia provenienza, destinati anche questi ad essere venduti sui vari siti di e-commerce e di cui gli interessati non erano in grado di fornire alcuna valida giustificazione circa il loro possesso.