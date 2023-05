Serena Dandini, Michele Serra, Dario Vergassola: torna Sorsi d'Autore fra cultura e nuovi sapori

Serena Dandini, Michele Serra, Oscar Farinetti, Dario Vergassola, Luca Telese e Luca Sofri sono i protagonisti della prossima edizione di "Sorsi d'autore 2023", la rassegna che da ventiquattro edizioni coniuga enogastronomia, convivialità e cultura nell'ambientazione delle ville venete più prestigiose. Dal 28 maggio al 1. luglio sono quattro gli appuntamenti organizzati dalla Fondazione Aida ets, in collaborazione con l'associazione Ville Venete, Ais Veneto, Irvv Istituto Regionale Ville Venete e la Regione.

Il format ormai collaudato, è quello del momento "salottiero" che mette in dialogo personalità di primo piano della cultura italiana, aperto dalle degustazioni guidate di vini provenienti da cantine venete, a cura dei sommelier di Ais, abbinate ai prodotti gastronomici regionali.

Inoltre al pubblico, in attesa di assistere agli incontri culturali, viene offerta la possibilità di visitare le quattro storiche dimore, che ospitano la manifestazione, condotti da una guida. La serata inaugurale di domenica 28 maggio (con inizio alle 20) avrà quale ospite d'onore una delle più prestigiose istituzioni musicali del Veneto.

CONCERTI & ASSAGGI

La cinquecentesca Ca' Vendri di Verona aprirà le porte al Centesimo Arena di Verona Opera Festival, evento promosso in collaborazione con la Fondazione Arena e il Comune di Verona, assessorato alla cultura, turismo e rapporti con l'Unesco. Gli archivi e le sartorie areniane, simbolo dell'artigianalità italiana nel mondo, presenteranno una sfilata celebrativa in cui i modelli e le modelle indosseranno una selezione dei costumi creati per gli allestimenti lirici dell'Arena rimasti memorabili, firmati da Pier Luigi Pizzi, Hugo de Ana, Franco Zeffirelli e dal costumista Maurizio Millenotti.

Sfilata che sarà accompagnata da un concerto per pianoforte e voce, per concludere l'evento con il buffet preparato dai cuochi della "De Angelis Food", tra pasta fresca e formaggi del Consorzio tutela Asiago abbinati ai vini delle cantine Sartori, La Cappuccina e Conte Collalto. Venerdì 16 giugno i riflettori si accenderanno su Villa Cordellina a Montecchio Maggiore (Vicenza), per l'incontro che si terrà alle 21 con Michele Serra intervistato dal giornalista Luca Sofri, preceduto dalle 18.30 dalla degustazione guidata delle etichette di casa Monte Zovo-Famiglia Cottini e dalla visita alla villa.

BRINDISI & SORRISI

"Sorsi d'autore 2023" toccherà anche la provincia di Treviso, venerdì 30 giugno, per la serata organizzata con il Consorzio Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg e l'associazione per il patrimonio Unesco delle colline del Prosecco. A Villa Brandolini d'Adda di Solighetto (Pieve di Soligo), sede del consorzio, saranno proposti in degustazione i prosecchi della denominazione superiore prima di assistere all'incontro con l'imprenditore Oscar Farinetti e l'umorista Dario Vergassola.

Sabato 1. luglio a Villa Widman di Mira (Venezia) la rassegna arriva all'ultimo appuntamento di cui sarà protagonista Serena Dandini, che presenterà il suo nuovo libro "Cronache dal Paradiso" (Einaudi Stile Libero, 2022) dialogando con il giornalista Luca Telese. La conversazione avrà come prologo la degustazione dei vini Tedeschi da assaggiare nell'insolito abbinamento con il gelato artigianale del Torronificio Scaldaferro. Per partecipare alle degustazioni guidate è richiesto il pagamento di un ticket di 12,50 euro; per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito www.fondazioneaida.it o chiamare lo 0458001471.