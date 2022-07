Sorsi d'autore si conclude in provincia di Padova con Tiziano Fratus e un itinerario sensoriale nel parco della villa

VESCOVANA - Tiziano Fratus, poeta ed esperto di botanica, chiuderà domenica 24 luglio la XXIII edizione di Sorsi d’autore nella cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin in provincia di Padova. L’incontro si colloca all’interno di una giornata dedicata al green che prevede alle ore 16 la visita alla villa e alle 17 l’Immersive garden experience, un itinerario nel parco con cuffie silentsystem diretto dall’attore e regista Fabio Mangolini e dalla garden designer Cecilia Comencini. Attraverso sonorità, parole, storie, visioni e odori il percorso ha l’obiettivo di immergere i partecipanti in un’esperienza sensoriale contemplativa ed emozionale inedita.

L'evento

Fratus a Vescovana, introdotto da Federica Augusta Rossi, presenterà “Alberi millenari d’Italia” (Gribaudo, 2021), un libro che testimonia il viaggio che Fratus ha condotto alla scoperta e all’ascolto dei più antichi testimoni della storia naturale e umana del nostro Paese, e “Ogni albero è un poeta” (Mondadori, 2022). In occasione dell’incontro è prevista una degustazione di birre artigianali Crai. Fratus è autore di silvari in prosa e in versi; ha collaborato con i quotidiani La Stampa e la Repubblica e attualmente scrive per il manifesto e La Verità. Ha disegnato itinerari botanici e guidato passeggiate in tutte le regioni d'Italia; medita quotidianamente nei boschi ed è voce dei grandi alberi per Geo di Rai 3.