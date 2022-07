Nicola Lagioia sarà a villa Cordellina per Sorsi d'autore: presentazione del libro e degustazione di vini e formaggi

MONTECCHIO MAGGIORE - Il prossimo ospite di Sorsi d'autore sarà Nicola Lagioia, vincitore del Premio Strega con "La ferocia" e direttore del Salone Internazionale del Libro. Lo scrittore domani, 8 luglio, a villa Cordellina Lombardi alle 21 presenterà il suo nuovo libro "La città dei vivi", edito da Einaudi, in cui racconta il caso di cronaca piú efferato degli ultimi anni, il delitto di un giovane per mano di due coetanei che si è consumato nel 2016. Un viaggio per le strade buie della città eterna, un'indagine sulla natura umana, sulla responsabilità e la colpa, sull'istinto di sopraffazione e il libero arbitrio. Su chi siamo, o chi potevamo diventare.

Sorsi d'autore

La manifestazione Sorsi d'autore è giunta alla XXIII edizione e dal 25 giugno al 24 luglio fa aprire i giardini di alcune delle più belle ville venete, con incontri ed eventi culturali accompagnati da degustazioni di vino a cura dei sommelier di Ais. La kermesse organizzata da Fondazione Aida, Regione Veneto, Istituto regionale per le ville venete e Associazione ville venete fa tappa in provincia di Vicenza domani con Lagioia. Durante l'incontro è previsto un accompagnamento di vini Cantina Falezze di Luca Anselmi (ingresso libero su prenotazione). Le degustazioni guidate di vini e formaggi a cura di Ais Veneto e del Consorzio tutela formaggio Asiago cominceranno già alle 19.30 (costo 12 euro).

I prossimi appuntamenti

La rassegna proseguirà in Villa Ca’ Zen, in provincia di Rovigo, immersa nel cuore del Parco del Delta del Po, dove venerdì 15 luglio dalle 19 si terrà prima la visita guidata, poi la degustazione di prodotti Piaceri Italiani Crai e vini delle aziende Corte Carezzabella e Vite in Rosa, accompagnata da intermezzi teatrali e musicali dell’attrice Gaia Carmagnani e della musicista Gaia Rossato sulla storia d'amore tra il poeta Lord Byron e la contessa Teresa Gamba Guiccioli, consumatasi proprio nella villa. Castelbrando, in provincia di Treviso, uno dei più grandi e antichi castelli d'Europa, nonché uno dei più raffinati esempi di riqualificazione del patrimonio storico-artistico italiano, ospiterà domenica 17 luglio prima una degustazione di vini dell’Azienda Tedeschi e Asiago Dop, oltre ad offrire la consueta possibilità di visitare il Castello, poi alle 18.45 si terrà all’incontro con Cesare Bocci, attore e ideatore del programma televisivo “Viaggio nella grande bellezza”, intervistato da Cinzia Tani. Villa Venier Contarini, a Mira, in provincia di Venezia, sede istituzionale dell'Irvv - Istituto Regionale per le Ville Venete, farà da scenario alla serata di venerdì 22 luglio: alle 17.30 inizieranno le degustazioni dei vini Monte Zovo Famiglia Cottini e Asiago Dop, seguite dall’incontro con il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, la giornalista Bianca Berlinguer, lo storico dell’architettura e del paesaggio Amerigo Restucci che dialogheranno sull’immenso valore artistico e culturale delle Ville Venete. Chiuderà la rassegna domenica 24 luglio la cinquecentesca villa Pisani Bolognesi Scalabrin in provincia di Padova, dove si svolgerà un’intera giornata dedicata all'ambiente: alle 9.30 si inizierà con un percorso meditativo nella natura guidato da Mirco Tugnoli, saggista ed esperto di forest therapy; alle 12.30 si pranzerà e alle 16 avrà inizio la visita della villa; alle 17.30 si proporrà un’altra esperienza immersiva nella natura diretta dall’attore Fabio Mangolini e dalla garden designer Cecilia Comencini; alle 18.45 si terrà l’incontro con il poeta ed esperto di botanica Tiziano Fratus che presenterà i libri “Alberi millenari d’Italia” (Gribaudo, 2021) e “Ogni albero è un poeta” (Mondadori, 2022). Nel corso dell’incontro si degusteranno birre artigianali Crai.