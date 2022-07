Mira, Luca Zaia e Amerigo Restucci a Sorsi d'autore: venerdì 22 luglio in Villa Venier Contarini

VENEZIA - Le Ville Venete, uno straordinario patrimonio, lascito della Serenissima, dove si trovano bellezza architettonica e paesaggistica, ma anche produttività agricola e vitivinicola sono alcuni dei temi oggetto dell’incontro in programma il 22 luglio in Villa Venier Contarini, a Mira, in provincia di Venezia nell’ambito della manifestazione Sorsi d’autore.

​Luca Zaia e Amerigo Restucci a Sorsi d'autore

A discuterne due ospiti d’eccezione: il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia, autore anche del libro Ragioniamoci sopra. Dalla pandemia all'autonomia (Marsilio Editore), una sorta di mémoire che racchiude il percorso del Presidente, dalle umili origini all’esperienza come ministro delle Politiche Agricole fino all’attuale terzo mandato di una delle Regioni più virtuose del Bel Paese, e lo storico dell’architettura e del paesaggio Amerigo Restucci, nonché Presidente dell’IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete. Ed è proprio in questa parte di Bel Paese che giace uno dei più vasti giacimenti culturali del mondo, una ricchezza riconosciuta dall’Unesco, assieme alle Colline del Prosecco, come Patrimonio dell’Umanità; quest’ultime ammesse di recentemente grazie, anche, al prezioso contributo scientifico dello stesso Restucci.

Ad incalzare gli ospiti Dario Vergassola, Bianca Berlinguer precedentemente annunciata non sarà presente a causa di sopraggiunti improrogabili impegni.

L’incontro ad ingresso libero, previa prenotazione si terrà alle ore 18.45 (accesso alla villa da Via del Capitello Albrizzi 3). Con degustazioni vini dell’azienda Monte Zovo Famiglia Cottini a cura di Ais Veneto.

Segue alle ore 21.00 la visita guidata gratuita a cura dell’IRVV - Istituto Regionale per le Ville Venete (su prenotazione, previa disponibilità dei posti).

Per info e prenotazioni: https://bit.ly/sorsi_autore_villa_venier_contarini

Sempre il 22 luglio alle ore 17.30 si terrà sempre in Villa Venier Contarini una degustazione di vini e formaggi Asiago Dop (ingresso 12 euro).

Domenica 24 luglio la cinquecentesca Villa Pisani Bolognesi Scalabrin in provincia di Padova, chiuderà la rassegna Sorsi d’autore con un’intera giornata dedicata al Green. Tra gli ospiti si segnala l’intervento di Tiziano Fratus. Lo scrittore ed esperto di botanica alle 18.45 presenterà “Alberi millenari d’Italia” (Gribaudo, 2021) e “Ogni albero è un poeta” (Mondadori, 2022). Nel corso dell’incontro si degusteranno birre artigianali Crai.

Sorsi d’autore è una manifestazione organizzata da Fondazione Aida con la Regione Veneto, l’Istituto Regionale Ville Venete e l’Associazione per le Ville Venete che coniuga degustazioni guidate di vini, incontri con personaggi della scena culturale italiana e visite agli edifici storici ospitanti.

Quest’anno per i soci di AVV e per Gli Amici delle Ville Venete in possesso del Grand Pass sarà possibile usufruire di un benefit privilegiato: quello di avere un posto riservato tra le prime cinque file della platea di Sorsi d’Autore.

Completano le degustazioni di vini, assaggi dei prodotti: forno “Bassini 1963”, Ama Crai Est, Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Dalla Costa Alimentare, Salumeria Eustacchio. Acqua ufficiale dell'evento, Dolomia®.