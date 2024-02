Cantieri edili al setaccio: ammende per 250mila euro e sanzioni amministrative per oltre 17mila euro. Irregolarità sulla sicurezza

CHIOGGIA - Cantieri edili al setaccio. I carabinieri della compagnia di Chioggia, coadiuvati dai militari del Gruppo Ispettorato del Lavoro di Venezia, nel corso di un servizio coordinato per la prevenzione e repressione delle violazioni nel settore dell'edilizia, hanno sottoposto ad ispezione 14 cantieri edili della città ed hanno contestato svariate irregolarità. Dei 35 lavoratori controllati uno era in nero, i militari hanno complessivamente elevato ammende per 250mila euro e sanzioni amministrative per 17.300 euro provvedendo alla sospensione delle attività lavorative.

Le violazioni riscontrate sono tutte in materia di sicurezza e hanno riguardato: l’omessa formazione ai lavoratori sulla sicurezza, l’assenza del piano operativo di sicurezza, l’assenza dell’impianto antincendio, la mancanza della cassetta di pronto soccorso, la mancanza di ponteggi di protezione verso il vuoto, l’assenza di viabilità nel cantiere e l’omessa nomina del coordinatore per la sicurezza.