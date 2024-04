Union Clodiense, dopo 47 anni promozione in serie C. Il sindaco Armelao: «Ogni domenica sono scesi in campo dei leoni» Video

CHIOGGIA - Union Clodiense, dopo 47 anni promozione (in largo anticipo) in serie C. Il sindaco Armelao: «Ogni domenica in campo dei leoni».

Dopo 47 anni l'Union Clodiense ritorna in serie C tra i professionisti. Oggi, la squadra di mister Antonio Andreucci è andata a vincere 1-2 sul campo del Dolomiti Bellunesi, conquistando così con largo anticipo la promozione.

Il sindaco Mauro Armelao commenta entusiasta il successo della squadra di Chioggia: «Un ringraziamento da parte mia al presidente Ivano Boscolo Bievo che ha sempre creduto e inseguito questo sogno. Ora corsa contro il tempo per adattare lo stadio Aldo e Dino Ballarin ai requisiti necessari alla serie C. La città merita sotto tutti i punti di vista anche dal punto di vista sportivo e calcistico. Un grazie al mister Andreucci, al direttore sportivo Cavagnis e a tutto lo staff tecnico e sanitario dell’Union Clodiense. Ogni domenica scendevano in campo dei leoni che hanno meritato questo grandissimo successo e hanno trasformato il sogno di una città in una magnifica realtà».