Il presidente dell'Union Clodiense: «La serie C è sfumata, ma ci riproveremo»

CHIOGGIA - Ad un passo dalla promozione diretta in C la delusione è ovviamente palpabile anche se l' applauso dei tifosi ha reso tutto meno amaro dal momento che tutti hanno capito che non si poteva fare di più.

«Abbiamo giocato troppo tempo con un uomo in meno - analizza a caldo il presidente Ivano Boscolo Bielo - ed inoltre c' è stato poi quel salvataggio incredibile all' ultimo minuto: fa male perchè abbiamo giocato una grande partita e i ragazzi sono stati stupendi lottando sino all' ultimo».



FISCALITÀ ARBITRALE

Al presidente non è piaciuta la fiscalità del direttore di gara.

«Soprattutto per quanto riguarda il primo cartellino giallo, siamo andati con il sindaco a rincuorare Monticelli che non si dava pace a fine partita, cosa dire - continua il presidente - abbiamo fatto cose importanti in questa stagione e credo sia giusto tenerci stretto tutto il positivo che abbiamo fatto ed ora continuare: abbiamo fatto tantissimi punti e grazie al coinvolgimento di tutta la città abbiamo vissuto una settimana fantastica di attesa ad un incontro che ha saputo riempire uno stadio che sarebbe stato esaurito anche se i posti fossero stati 7000».

Ghiotta l' occasione per chiedere al presidente se con il sindaco Mauro Armelao si è parlato anche di futuro delle strutture sportive.

«Sì, abbiamo toccato gli argomenti della sistemazione della curva e di tutto il campo in generale: abbiamo ricevuto i complimenti perchè tutti sono stati orgogliosi di noi».

UN MINISTRO IN TRIBUNA

In tribuna c' erano anche il ministro D'Incà e l' assessore allo Sport Daniele Tiozzo.

«Ringrazio tutti coloro che sono venuti allo stadio - continua Boscolo Bielo - ora abbiamo altre partite importanti e cercheremo di vincere i play-off ma, anche se ci fossero serie possibilità di essere ripescati, noi vogliamo in ogni caso andare in C vincendo il campionato.

L' abbiamo sfiorata ma la agguanteremo la promozione, che vogliamo conquistare sul campo».

È stato bello vedere come tutti i giocatori siano applauditi dai tifosi di ogni settore, attesi sotto la tribuna nonostante in corso ci fossero i festeggiamenti dei giocatori dell' Arzignano che non sono riusciti a fermare un tifoso gialloceleste che è arrivato a sventolare la propria bandiera sin sotto la tribuna centrale.

Provvidenziale è stato il placcaggio del dirigente Tullio Barchielli che ha poi evitato qualsiasi altro contatto tra il tifoso e i componenti della panchina.



DOMENICA PLAYOFF

La ripresa degli allenamenti sarà fissata per martedì perchè sembra oramai certo che il prossimo turno di Playoff sarà giocato contro il Campodarsego domenica prossima, 22 maggio. Proprio la squadra padovana che, vincendo ad Arzignano alla penultima giornata, aveva bloccato la vittoria del campionato a chi, la C, l'ha conquistata a Chioggia quando oramai non ci sperava più. Ci saranno 3 gironi da 3 squadre ciascuna che giocheranno due turni: le 3 vincenti dei gironi e la migliore seconda faranno le semifinali. Le due vincenti la finale in gara secca per l'ultima promozione in C.

Ecco le date di playoff PLAY OFF dei 9 gironi

22 maggio Semifinali dei gironi A, B, C ed E

25 maggio Semifinali dei gironi D, F, G, H e I

29 maggio 2. Fase (Finali di tutti i gironi)