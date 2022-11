CHIOGGIA - Due stranezze e una certezza, raccontata dal comunicato di ieri dell’Union Clodiense: «In riferimento ai gravi fatti accaduti domenica scorsa nel post partita, si comunica che la società e la squadra sono profondamente scossi da quanto si è verificato. Ci auguriamo un rasserenamento degli animi ed un comportamento civile e collaborativo per proseguire insieme il nostro percorso sportivo manifestando la nostra solidarietà alle persone coinvolte. La Direzione Sportiva Union Clodiense Chioggia Sottomarina».

Tradotto: due tifosi sono entrati negli spogliatoi malmenando il capitano della Clodiense e un dirigente dopo la sconfitta 3-0 casalinga contro il Torviscosa, ultima della classe nel girone C della serie D che batte e domina la capolista a domicilio.



E a soffiare sulla rabbia dei tifosi ci sarebbe stato un sospetto di combine. Vox populi racconta che sabato, sui siti di scommesse, ci sia stato un flusso anomalo di puntate sul successo dei friulani del Torviscosa. Lo testimoniano anche le quote finali che non corrispondono - dicono gli esperti - alla media di quando incrociano i tacchetti capolista e maglia nera di un campionato. A inizio partita la vittoria della Clodiense era pagata 1.88 la posta mentre quella del Torviscosa era data a 3.75, quando di solito la quota dell’ultima della classe si aggira attorno a 7 volte i soldi messi. Se, però, i flussi aumentano verso un risultato pagato tanto, la quota viene abbassata come è stato in questo caso.



GLI ACCERTAMENTI

Sospetti, finora. Che potrebbero diventare il perno di un’eventuale inchiesta gestita dalla procura federale nazionale della Figc, trattandosi, la serie D, di un campionato interregionale.

Molto dipenderà da quanto scritto dal direttore di gara nel referto finale, soprattutto per quanto riguarda l’invasione negli spogliatoi dei tifosi, episodio che potrebbe avere anche uno strascico penale.



POCA VOGLIA

Perdere 3-0 e non avere in campo il giusto atteggiamento per recuperare la partita, agli occhi di qualche tifoso ha evidentemente generato dubbi in seno al resto della tifoseria granata da tempo in attesa del salto di categoria, che in questa stagione 2022-23 ha evidentemente individuato quella giusta per la promozione. Domenica al triplice fischio dell’arbitro Fantozzi i giocatori sono andati sotto la Curva Sud ed al termine del colloquio un applauso ricevuto dai sostenitori sembrava avesse completato un pomeriggio avaro di soddisfazioni e la voglia di girare pagina pensando già alla sfida contro il Campodarsego.

Qualche parola grossa successiva al ritorno negli spogliatoi dei giocatori ha fatto da anteprima a quello che si è verificato nelle vicinanze degli spogliatoi stessi e in quello spazio condiviso con la palestra dove c’è il cancello che divide l’area dello stadio dal parterre occupato dal pubblico. Lì c’è stato il confronto/scontro tra il capitano, il dirigente e due tifosi che avrebbero ventilato illeciti collegati al calcio scommesse, voci che già dal sabato si rincorrevano in città, come raccontato da un messaggio scritto e rimasto leggibile per qualche minuto su Telegram. Per poi scomparire.



GLI AVVERSARI

Nessun sospetto di combine per il Torviscosa: «È stata un partita vera, sinceramente non ho avuto questa sensazione - spiega Fabio Pittilino , tecnico dei friulani - abbiamo saputo c’è stato qualche attimo di tensione nel post partita, ma sono cose che capitano nel calcio. L’Union Clodiense ci ha presi sotto gamba, noi al contrario siamo partiti molto bene riuscendo a trovare il vantaggio. Da lì in avanti il nostro entusiasmo e la nostra voglia di vincere hanno prevalso su tutto» .