Incidente a Casier. Esce di strada con la sua Volkswagen e scappa abbandonando l'auto distrutta

CASIER (TREVISO) - Esce di strada, l'auto finisce ruote all'aria, poi abbandona lì la sua T Roc e fugge. L'incidente nella notte tra il 6 e il 7 aprile, intorno alle 2, in via Santi a Casier. La macchina, una Volkswagen T Roc, è fuoriuscita autonomamente di strada e, dopo aver abbattuto un palo, si è ribaltata su se stessa adagiandosi su un lato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso che hanno messo in sicurezza il mezzo, rimasto gravemente danneggiato, e hanno controllato che non ci fossero feriti nelle vicinanze. Il conducente, infatti, dopo l'incidente, si è allontanato abbandonando lì l'auto. Oltre ai pompieri e al suem, sul luogo del sinistro, sono arrivate anceh le forze dell'ordine per deviare il traffico e identificare il conducente.