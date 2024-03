CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Riparte dal ciclismo femminile il Giorgione, storica società castellana. Il team ha puntato sul nuovo corso e sul nuovo presidente, l’ex iridato di Varese 2008 Alessandro Ballan, ultimo italiano a vincere un mondiale strada. La storica società che con la lunga filiera di categorie giovanili, dagli allievi agli juniores aveva conquistato un’infinità di titoli su strada e pista ha virato verso il mondo femminile e sul nuovo impulso dato da Ballan per evitare la chiusura del sodalizio. Un ritorno per lui, che con i colori del Giorgione ha dato le prime pedalate. A vestire la maglia rossa con la prestigiosa stella saranno undici ragazze delle categorie Esordienti e Allieve. Come aveva raccontato lo stesso Ballan, se non avesse accettato il testimone della presidenza, la società avrebbe dovuto chiudere i battenti, ma nel futuro c’è l’intenzione di far ripartire anche l’attività degli allievi e junior maschi, da sempre orgoglio del ciclismo di Marca.



LA PRESENTAZIONE

La presentazione della squadra ieri a Castelfranco, nella sede di Ceccato Motors, uno degli sponsor dell'U.C. Giorgione. Erano presenti il sindaco di Castelfranco, Stefano Marcon, il presidente del comitato provinciale Fci, Giorgio Dal Bo, il consigliere regionale Alberto Villanova. Undici le ragazze che compongono il roster per questa stagione, tutte provenienti da squadre locali. Ad affiancare Ballan in questa avventura ci saranno Stefano Agostini, che coprirà la carica di vicepresidente, ed Enrico Bonsembiante che avrà il ruolo di Team Manager. «Per me è un grande onore iniziare la carriera da dirigente della squadra del mio paese, quella con cui ho debuttato nel mondo del ciclismo ha detto il presidente - Ringrazio l'ex presidente Leopoldo Fogale e tutto il vecchio direttivo per il grande lavoro che hanno svolto in questi moltissimi anni e per la grandissima possibilità che mi hanno dato. Il ciclismo femminile sta crescendo, vediamo sempre più ragazze in bicicletta sulle strade, come anche competizioni importanti aperte alle donne. Per questo quando abbiamo pensato a come impostare la nuova squadra non abbiamo avuto dubbi e abbiamo deciso di partire da loro. Per noi è fondamentale che le ragazze prima di tutto si divertano a correre in bicicletta, che amino questo sport, i risultati poi verranno di conseguenza» Le ragazze dell'U.C. Giorgione debutteranno in gara già oggial 13° Trofeo Vini “Terre Gaie” di Vò Vecchio nel padovano.