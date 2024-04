Union Clodiense promossa in serie C, batte la Luparense e fa il giro di Chioggia in pullman per la festa con i tifosi Video

CHIOGGIA - Union Clodiense promossa in serie C, batte la Luparense e fa il giro di Chioggia in pullman. La scorsa settimana la squadra di Chioggia è stata promossa in serie C, con tre giornate di anticipo, dopo 47 anni. Oggi, domenica 21 aprile, la squadra di Andreucci ha battuto la Luparense 1 a 0 in casa, sottoscrivendo la promozione. Nelle immagini l'esultanza dei calciatori, poi il pullman che li porta in giro per Chioggia per la festa con i tifosi. (video di Marco Albertini / Nuove Tecniche)