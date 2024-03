Carrè. Si scontrano due auto e una si rovescia: feriti entrambi i conducenti

CARRE’ (VICENZA) - Due auto si sono scontrate e una si è ribaltata. È successo oggi, giovedì 28 marzo, in Via Monte Pasubio, dove sono intervenuti i vigili del fuoco alle 13:50: feriti i due conducenti.

I pompieri arrivati dal distaccamento di Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i due conducenti, un uomo nell’auto rovesciata e una donna, sono stati presi in cura dal personale del Suem e trasferiti all'ospedale in pronto soccorso.

La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.