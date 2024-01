Fontanafredda. Auto ribaltata fuori strada, il conducente resta imprigionato nell'abitacolo

FONTANAFREDDA (PORDENONE) - Incidente stradale oggi, giovedì 18 gennaio, intorno alle sei di sera in via Valstort a Ranzano di Fontanafredda, in provincia di Pordenone. Un'auto è uscita di strada ed è finita ribaltata, il conducente è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo.

I vigili del fuoco, dopo aver messo in sicurezza il mezzo con degli appositi stabilizzatori, utilizzando le pinze oleodinamiche, hanno creato lo spazio sicuro per poter liberare il conducente. L'uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasportato in ambulanza all'ospedale civile di Pordenone. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso.