Esce di strada autonomamente, automobilista rimane incastrato nell'abitacolo

SPILIMBERGO - I Vigili del fuoco di Spilimbergo sono intervenuti verso le 13.30 di oggi, 18 gennaio 2023, per un incidente stradale avvenuto a San Giorgio della Richinvelda in via Ruggero Fabbro.Per cause in corso di accertamento un'autovettura è uscita autonomamente di strada ed il suo conducente è rimasto incarcerato all'interno dell'abitacolo. I vigili del fuoco lo hanno liberato con l'impiego di cesoie e divaricatori oleodinamici e lo hanno affidato alle cure dei sanitari intervenuti. Successivamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata al sinistro. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi.