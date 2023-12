Artegna. Perde il controllo dell'auto lungo la Pontebbana e si rovescia: grave un giovane in ospedale

ARTEGNA (UDINE) - Un giovane si è ribaltato con la propria auto dopo aver perso il controllo. È stato soccorso per le ferite che ha riportato nelle prime ore di oggi, venerdì 8 dicembre, poco prima delle 2:30. L'incidente si è verificato lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio comunale di Artegna, indicativamente all'altezza del cavalcavia che porta in centro paese.

Le cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine e apparentemente nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, è arrivato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane uomo che è stato trasportato con l'ambulanza - con a bordo l'equipe dell'elisoccorso - in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Attivati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.