Borgo Valbelluna. Cervo sulla carreggiata, auto finisce fuori strada e si ribalta in un pendio

BORGO VALBELLUNA (BELLUNO) - Un'auto si è ribaltata a causa di un cervo finito al centro della strada. È successo questa mattina, mercoledì 15 novembre, in località Col del lupo. Alla guida c'era un uomo che è stato assistito dai soccorsi, mentre il veicolo è stato riassestato e messo in sicurezza dai vigili del fuoco arrivati da Feltre, rimettendolo a disposisione per il recupero del soccorso stradale.