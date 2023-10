Incidente a Maniago, perde il controllo dell'auto e si ribalta: ferita la conducente

MANIAGO - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi a Maniago, in via Arba, dove i Vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre dall’abitacolo la conducente di un’auto finta ribaltata su un fianco per cause in corso di accertamento. Non risulta il coinvolgimento di altre vetture.

I Vigili del fuoco si sono dapprima occupati del primo soccorso, poi dopo aver stabilizzato l’auto hanno abbattuto gli schienali dei sedili per consentire ai soccorritori di adagiare la donna, che aveva perso i sensi per qualche minuto, sulla barella spinale ed estrarla facendola passare per il portellone posteriore.

Successivamente i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo incidentato e tutta l’area interessata. Sul posto la Polizia Locale di Maniago.