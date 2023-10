Spilimbergo. Cadono in due dalla moto: entrambi feriti in ospedale, uno è grave

SPILIMBERGO (PORDENONE) - Due uomini sono rimasti feriti a seguito di un incidente in moto avvenuto oggi, domenica 1 ottobre, nel territorio di Istrago di Spilimbergo.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'elisoccorso, prendendoli in carico entrambi: uno è stato trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, con l'ambulanza.