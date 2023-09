Perde il controllo della Bmw e rovina a terra: motociclista 50enne in prognosi riservata

PADOVA - Graveoggi 30 settembre alle 14 in via Asconio Padiano all'altezza delle chiuse di Voltabarozzo a Padova . Per cause ora al vaglio degli agenti della Polizia locale, un motociclista, M.C. di 50 anni residente ad Albignasego, mentre si trovavaha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra. Nell'impatto con l'asfalto ha riportato gravi lesioni. Alcuni automobilisti in transito hanno subito chiesto l'intervento dei soccorritori. Oltre agli agenti della Polizia locale sono arrivati i sanitari del Suem 118. Il centauro è stato stabilizzato e poi trasferito in ospedale. I medici stanno facendo di tutto per salvarlo. La prognosi è riservata. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora. Esclusa la complicità di terzi tra le cause dello schianto.