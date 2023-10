Scontro tra due auto in via Gradisca a Pasiano, una donna finisce in ospedale

PASIANO - Una donna è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Pasiano di Pordenone in via Gradisca e che ha coinvolto due auto. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Azzano Decimo e l'elisoccorso. Attivati i vigili del fuoco e la polizia locale. La persona è stata presa in carico dal personale medico infermieristico ed è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udinese in codice giallo.