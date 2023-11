Esce di strada e rotola dalla scarpata fermandosi a ruote all'aria: un ferito

VALLE AGORDINA - Fuoristrada finisce nella scarpata del bosco e si ferma a ruote all'aria. Alle 10:20 di oggi, venerdì 10 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo una strada silvio pastorale in località Soligon nel comune di La Valle Agordina per un’auto finita in una scarpata del bosco sottostante. Il conducente è rimasto ferito il conducente. L’auto dopo essere uscita di strada si è ribaltata fermandosi rovesciata molti metri sotto il piano stradale. I vigili del fuoco accorsi da Agordo , hanno messo in sicurezza il mezzo assicurandolo a dei punti fissi per poi estrarre il conducente, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato e trasferito in ospedale.

Alle operazioni di soccorso hanno preso parte anche il personale del soccorso alpino. Sul posto i carabinieri forestali per i rilievi del sinistro.