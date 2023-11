Taibon Agordino. Scontro auto-suv, muore l'anziano conducente della Panda

TAIBON AGORDINO - Una domenica pomeriggio come tante, passata con l'amico di sempre, ieri è costata la vita a Bruno De Nardin, 88 anni, di Agordo.

A bordo di una Fiat Panda blu, vecchio modello, stavano procedendo da Taibon verso Agordo quando all'altezza di Listolade, lungo la regionale 203, si sono scontrati con un pick up Mitsubishi nero. Un frontale secco, costato la vita a De Nardin, deceduto subito dopo l'arrivo dei sanitari. Lievi ferite per il conducente che è stato comunque portato al pronto soccorso di Agordo per dei controlli e anche perché sotto choc. Stessa assistenza anche per il conducente del pick up. Per entrambi i conducenti, come di prassi nella rilevazione dei sinistri stradali, è scattato l'alcotest.



INDAGINI SULLA DINAMICA

L'incidente è accaduto alle 15.50 in un'ora particolarmente trafficata dovuto al rientro di tanti gitanti domenicali che hanno approfittato di una splendida giornata autunnale, baciata dal sole e da un clima temperato.

Le cause del sinistro sono al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto unitamente ai Vigili del fuoco del distaccamento di Agordo e al personale del Suem.

Non ci sono ancora dettagli ufficiali per quanto riguarda la dinamica, ovvero di come le due vettura possano essere entrate in collisione. Spetterà ai carabinieri stabilire esattamente cosa ed eventualmente chi abbia innescato la scintilla deflagrata in un mortale. Lo schianto è stato violento, distruggendo anche il muso del massiccio pick up. Il colpo ha creato ferite estremamente gravi per il passeggero della Panda. In pochi minuti è arrivata l'ambulanza del Suem. Bruno De Nardin respirava ancora, anche se debolmente. Si è tentato di tutto per salvarlo ma il politrauma non gli ha dato scampo ed è spirato sul posto.



INTERVENTO DURATO ORE

L'area dell'incidente è stata subito delimitata per consentire i soccorsi e le operazioni di accertamento. Lunghe code si sono formate in direzione nord, mentre in discesa è stata utilizzata la strada comunale solitamente usata come pista ciclabile. Le operazioni di rilievo sono andate avanti fino a tarda sera. Quando i vigili del fuoco se ne sono andati era ormai buio. La strada è stata quindi riaperta in tutte e due i sensi.



AVEVA LAVORATO ALL'ESTERO

Lo scontro è avvenuto in corrispondenza del bivio che porta alla Val Corpassa, poco distante dal ristorante Monte Civetta, nel tratto di Agordina tra Taibon e Cencenighe. Non è dato sapere in che direzione viaggiassero di due amici, ma pare fossero di rientro verso Agordo dopo un pomeriggio passato assieme. Bruno De Nardin lascia la moglie, conosciuta come Beppa, e due figlie, Roberta, che abita a Roma, e Nilla che invece è titolare di un salone di parrucchiera ad Agordo, persona quindi conosciutissima. De Nardin era in pensione da anni, dopo una vita di lavoro soprattutto all'estero.

ALTRO INCIDENTE IN MATTINATA

Sempre oggi, stavolta però alle ore 10.40, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 27 in località Montegge nel comune di Seren del Grappa per un’auto finita fuori strada: ferito il conducente. I pompieri arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza l’auto, mentre il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.