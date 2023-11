Morgano. Perdono il controllo del Bmw, l'auto finisce contro un muretto e poi affonda nel fiume: miracolati due giovani

MORGANO (TREVISO) - Bmw finisce nel fiume Zero, a bordo due giovani. L'incidente risale a ieri sera, 4 novembre nella zona di Badoere poco prima delle 23, ma l'auto è stata recuperata questa mattina dai sommozzatori dei vigili del fuoco in via Sant'Ambrogio a Morgano. Stando alla ricostruzione dell'accaduto, il conducente che viaggiava insieme con un passeggero ha perso il controllo dell’auto finendo prima contro un muretto e poi nel fiume.

I due ragazzi sono riusciti a venire fuori illesi dall’auto rimasta per un po’ in galleggiamento sul fiume.

I vigili del fuoco accorsi da Castelfranco sono riusciti ad assicurare la macchina prima dell’affondamento. Questa mattina all’alba il recupero dell’auto da parte dei sommozzatori di Venezia che hanno imbragato l’auto poi tirata con il verricello della gru fuori dall’acqua.