Sappada. Uomo cade da un ponte, portato in ospedale in gravi condizioni

SAPPADA - Cade da un ponte, 65enne in gravi condizioni. L'incidente nel primo pomerigigo di oggi, 4 novembre.

L'uomo è stato soccorso immediatamente dal personale infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta accidentale da un ponte nel territorio comunale di Sappada, lungo la Strada Regionale 355 nella zona di borgata Lerpa.

I soccorsi, l'uomo è in gravi condizioni

Per cause in corso di accertamento è caduto dal ponte in maniera accidentale ed è scattata subito una chiamata al Numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia. Gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Rigolato, l'elisoccorso proveniente da Pieve di Cadore, i vigili del fuoco provenienti da Santo Stefano di Cadore e da Forni Avoltri, i volontari del soccorso alpino, il Suap di Sappada e hanno allertato i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo. L'uomo, di circa 65 anni di età, è stato preso in carico dal personale medico infermieristico e trasportato in ospedale in gravi condizioni.