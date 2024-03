Castelnuovo Bariano. Finisce in auto da solo nel fosso e si ribalta sul fianco: riesce a uscirne illeso

CASTELNUOVO BARIANO (ROVIGO) - Un uomo in auto è uscito autonomamente di strada ribaltandosi su un fianco: è successo oggi 13 marzo, intorno alle 8:30, in via Rosta, a Castelnuovo Bariano (RO). L'autista è rimasto illeso. L’impatto ha causato danni a un palo delle linee telefoniche.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelmassa che ha messo in sicurezza il mezzo e bonificato l’area. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro, sul posto il soccorso stradale per la rimozione del mezzo.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 9:30.