Non si ferma allo stop e le auto volano nel fossato: un ferito grave soccorso con l'elicottero

PORTOGRUARO - Una mancata precedenza e le auto volano nel fossato: una persona è in gravi condizioni. L'incidente è accaduto questa mattina, lunedì 19 febbraio verso le 7:30, a Giussago di Portogruaro. Due le auto coinvolte: una Smart e una Hyundai. Tutto è al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute per accertare cause e responsabilità, ma secondo una prima sommaria ricostruzione all'origine del botto ci sarebbe una mancata precedenza. Un uomo, di origine kossovara, stava provenendo dalla laterale via del Lago mentre su via Barchiata stava arrivando una donna di Fossalta di Portogruaro. Inutile per entrambi cercare di evitare l'impatto con le due auto che sono volate nel fossato laterale. Sul posto sono arrivati i soccorritori con i vigili del fuoco e il personale del 118.

Ad avere la peggio è stato l'uomo per il quale si è reso necessario l'intervento dell' elicottero del Suem che lo ha trasferito in ospedale a Mestre. Le sue condizioni sono serie