PORCIA - A Porcia, alla rotatoria di corso Italia sulla Pontebbana, si può mettere la spunta sul quattordicesimo incidente stradale: un'auto è uscita di strada e ancora una volta ha finito la corsa nel vivaio "Giardino fiorito". Erano le tre di notte. L'automobilista si è dato alla fuga, ma ieri mattina la macchina, una Mercedes bianca, è stata rintracciata grazie agli abitanti di Porcia. Carlo Sturma, titolare dell'attività commerciale, è esasperato. «Devo ancora sistemare i danni causati dai precedenti incidenti - spiega - Adesso mi ritrovo con recinzione abbattuta e i carrelli portapiante scaraventati contro la vetrata, che si è rotta». L'INCIDENTE La rotatoria ha una forma particolare. Al centro c'è un varco che permette il passaggio di mezzi con carichi eccezionali, che altrimenti non riuscirebbero a fare manovra. Evidentemente negli orari notturni chi non rispetta i limiti procede convinto che il rettilineo non abbia interruzioni. Si accorge all'ultimo momento della presenza della rotatoria, frena, sbanda e finisce all'interno del vivaio (in un'occasione anche contro l'ingresso del supermercato Prix). In questa situazione dev'essersi ritrovato ieri notte l'automobilista che, dopo aver sfondato la barriera messa a protezione della pista ciclabile, urtando il cordolo è stato catapultato contro la recinzione del vivaio. Dopo averla sfondata, ha travolto i carrelli e vetrata. «Mi hanno avvertito alcuni ragazzi di Porcia alle 8.30, quando sono andati a far colazione alla Ciotola - continua Sturma - Ho trovato uno specchietto nero e il marchio della Mercedes tra i carrelli rotti e i vasi ribaltati». L'AUTO Davanti al vivaio ieri mattina si sono fermati diversi purliliesi. A un certo punto è arrivato un giovane: «Guarda - ha detto a Sturma - che ho visto una Mercedes bianca parcheggiata poco distante con la parte anteriore danneggiata». Sturma ha contattato le forze dell'ordine e in corso Italia è arrivata la Squadra Volante. L'auto potrebbe essere proprio quella finita nella serra, perché le manca lo specchietto e ha due ruote, nel lato sinistro, bucate. Appartiene a un 20enne che inizialmente ha negato di essere stato lui alla guida. Saranno i poliziotti a far chiarezza e a stabilire le responsabilità. SICUREZZA Nel frattempo Sturma chiede sicurezza per sé, per i suoi clienti e per tutti coloro che utilizzano la pista ciclabile o il parcheggio. «Venerdì c'era nebbia - racconta - e un automobilista ha fatto testacoda, per fortuna non ci sono state conseguenze, ma tu sei lì, che magari mostri le piante a clienti che vengono da noi con i bambini, non possiamo rischiare. Chiedo almeno che vengano messi dei lampeggianti». Per coloro che provengono da Sacile la segnaletica che indica la rotatoria è posizionata dietro un palo della luce. Quando si arriva alla rotatoria, le indicazioni per Pordenone (dritto) e per Porcia (a destra) sono segnalate come se la Pontebbana proseguisse senza assencondare l'anello della rotonda. Sturma lancia l'ennesimo appello all'amministrazione comunale affinché intervenga per mettere il sicurezza quello che è diventato uno dei punti neri della viabilità di Porcia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA