CHIOGGIA - A fine partita sono stati tanti i tifosi lagunari che si sono chiesti come possa la compagine del Torviscosa essere il fanalino di coda della classifica dopo aver assistito ai 90' che hanno visto soccombere la capolista, sino a ieri imbattuta, con un secco 3 a 0 e, ironia della sorte, ancora al vertice del campionato come gli stessi friulani sono ancora impantanati nei bassifondi nonostante la roboante vittoria.

Stranamente il timore nei confronti della capolista si è notato da parte dei neopromossi sin dal primo minuto: calcio di rinvio del giovane portiere, classe 2005, e addirittura angolo regalato agli avversari a causa di un passaggio laterale nettamente sbagliato. Eppure, proprio da quella situazione, probabilmente i ragazzi di Pittilino hanno capito che non avevano assolutamente nulla da perdere e che avrebbero dovuto tener fede all' atteggiamento garibaldino che a loro veniva chiesto dallo schieramento tattico: un 4-3-3 che prevedeva in attacco l'operato di Ciriello-Novati-Garbero che sono stati proprio i principali protagonisti del match.

4-2-2-2 invece per la capolista con Cocetta-Munaretto-Cuomo-Tinazzi a formare la linea difensiva, Duse e Riccardo Serena davanti alla difesa, Filippo Serena e Calabrese a supporto di Aliù ed Ndreca.

Primo campanello d'allarme che suona al 7' con il tiro di Bertoni da distanza ravvicinata che viene ribattuto dal muro difensivo. Anche la fortuna manda segnali di poca disponibilità al 13' quando Filippo Serena si vede deviare un colpo di testa sul pallo e, nel proseguo dell'azione, una carambola non premia Ndreca che ribatte troppo esternamente un pallone da posizionare nello specchio della porta sguarnita.

Il Torviscosa mostra alcuni suoi limiti ma riesce a tenere bene il campo sino ad andare in gol al 24' : ottimo lavoro di Garbero che protegge e serve un buon pallone a Ciriello che indovina il diagonale e non lascia scampo a Petre. La reazione granata non si fa attendere ma, di fatto, non crea problematiche a Ioan.

La prima frazione si conclude sullo 0 a 1 e, ad inizio ripresa, Andreucci inserisce Fasolo al posto di Calabrese alla ricerca di maggiore velocità e ulteriore densità in zona d' attacco. Al 3' la doccia fredda : recupero friulano della sfera e fendente vincente di Bertoni.

Duse esce per infortunio e al suo posto entra Ouro, quarto attaccante dello schieramento, con Filippo Serena stabilmente a centrocampo. Le speranze di vedere velocemente recuperata la partita da parte della capolista non trovano riscontro in campo dove un sorprendente Torviscosa non arretra il proprio baricentro ed evidenzia la tranquillità del palleggio di Grudina sempre presente nei momenti nei quali serve la trasmissione della sicurezza ai compagni.

Andreucci sostituisce Ndreca con Esposito e, un minuto dopo, Ciriello trova la doppietta personale sospingendo in rete un pallone recuperato sul versante sinistro d' attacco. Morale? L'Union Clodiense manca la fuga nella maniera più inaspettata. Una battuta d'arresto che fa molto male.